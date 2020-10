Covid-19 e messaggi diffamatori per addetti di pizzerie e ristoranti: basta "fake news"

"Sono falsi e diffamatori i messaggi che stanno circolando in queste ore in merito a probabili contagi al Covid-19 del personale di alcune strutture ricettive, di ristoranti e pizzerie di Vasto.

I messaggi non corrispondono al vero. Invito pertanto la cittadinanza a seguire i canali ufficiali per informazioni sul Covid -19.

In questo delicato periodo rispettiamo le misure per evitare i contagi ed evitiamo di creare allarmismi che possono essere perseguiti per legge".

Francesco Menna, sindaco di Vasto