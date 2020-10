Il 24 ottobre, alle ore 12, a Pescara, n ella Sala dei Marmi, nella sede della Provincia, è prevista la conferenza stampa in cui saranno presenti i presidenti delle regioni: Marco Marsilio per l’Abruzzo, Francesco Acquaroli per le Marche, Donato Toma per il Molise e Michele Emiliano per la Puglia.

Foto di Luigi Gigi Della Penna