“Percorsi di Filosofia”: 6 conversazioni del prof. Luigi Murolo

A Torre Diomede, Vico Storto del Passero, 6 incontri sui protagonisti e temi del Moderno con “Percorsi di Filosofia”, con la partecipazione di Luigi Murolo, docente di Filosofia e Storia nei Licei.

Gli autori di cui si parlerà sono: Macchiavelli, il 22 ottobre, Hobbes il 29 ottobre, Spinoza il 5 novembre, Vico il 12 novembre, Kant il 19 novembre e Hegel il 26 novembre.

Il corso potrà subire modifiche in fase di svolgimento. Per le iscrizioni rivolgersi a Antonio Ottaviano, presidente dell’associazione Vigili del fuoco in congedo al tel 3687542700 . Il costo del corso è a offerta libera.