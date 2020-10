E’ iniziata la raccolta fondi per la struttura portante dell’Albero all’Uncinetto di Vasto

Il gruppo che si è costituito a primavera per la realizzazione di mattonelle all’uncinetto, dopo aver realizzato 13.000 granny square di lana colorata, grazie alla collaborazione di più di 200 laboriose signore, sta cercando di trovare i fondi per sostenere la spesa della struttura portante dell’Albero all’Uncinetto di Vasto.

Il progetto partito prima nella pagina Facebook “Sei di Vasto se…”, poi nel gruppo “L’albero all’uncinetto di Vasto”, con il coordinamento di Andrea Buontempo e Silvia Del Prete, ha l’obiettivo di creare a Natale 2020 un grandissimo albero di Natale fatto di mattonelle all’uncinetto, così come a Trivento e in tante altre città in Italia e nel mondo.

La raccolta fondi, mediante dei salvadanai, sono stati posizionati nella Farmacia Giovannelli Dottor Vinenzo, nella Farmacia Savelli Dottor Ernesto e a Mirò Wine & Spirit.

C’è anche il link GoFundMe: gf.me/u/y2bv9u

Ora, dopo il grande impegno nel realizzare le mattonelle all’uncinetto, serve l’aiuto di tutti per far si che questo sogno diventi realtà.