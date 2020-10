Servizi sociali e disagi: "Al lavoro per risolverli"

“L’Amministrazione comunale di Vasto non perde tempo a dare risposte perché è al lavoro per trovare soluzioni per il personale dei servizi sociali di Vasto. Rispondiamo con i fatti e non con le chiacchiere“, hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle Politiche Sociali, Lina Marchesani.

“Siamo a conoscenza dei disagi vissuti dal personale degli uffici di Via Bosco – hanno spiegato Menna e Marchesani – e già da qualche tempo stiamo valutando le possibili soluzioni al problema. Siamo amministratori attenti e non abbiamo bisogno degli appelli dell’avvocato Pennetta”.

L’assessore Marchesani, insieme a Maria Di Camillo, responsabile del Consorzio SGS, ha incontrato il personale dei Servizi Sociali ed ha assicurato la presenza di un vigilante. Sono state garantite nel corso dell’incontro tutte le condizioni necessarie per consentire alle operatrici di lavorare in maniera serena e sicura. “In merito ai problemi con internet – hanno concluso il sindaco e l’assessore – bisogna sostituire un router che non permette la connessione e di conseguenze l’assenza di rete non consente alle stampanti di lavorare. E’ stato contattato il tecnico che ha già proceduto ad ordinare un nuovo router per ripristinare il sistema nelle prossime ore.”

Sulla questione torna l'avvocato Pennetta, del Comitato civico L'Arcobaleno: "Finalmente l’ amministrazione nelle persone del sindaco e dell’assessore Marchesani hanno risposto alla nostra sollecitazione in merito ai servizi sociali. Sostengono di conoscere cito testualmente “i disagi vissuti dal personale degli uffici di via Bosco e già da qualche tempo stiamo valutando le possibili soluzioni al problema. Rispondiamo con i fatti non con le chiacchiere.”

Ci sembra di stare a “scherzi a parte”, ci hanno strappata una risata anche se c’è solo da piangere. Dopo 12 giorni che non funziona internet e che non possono dare risposte all’utenza ci vengono a dire che hanno dato incarico ad un tecnico!

Capiamo che la macchina amministrativa è molto lenta ma questi tempi biblici sono assolutamente inaccettabili. Prendiamo atto dell’impegno degli amministratori ad assicurare la presenza di un vigilante e su questo vigileremo; ma sulle carenze strutturali degli uffici cosa pensano di fare? Acquistano almeno degli ombrelli affinché il personale possa ripararsi dalle intemperie imminenti? Non sarebbe più opportuno trovare una allocazione diversa e più dignitosa per tutto il personale che fino ad ora con enorme difficoltà ha tirato la carretta con grande abnegazione?

Stiano certi Menna e Marchesani che il Comitato civico L’arcobaleno non molla e non si limita a fare appelli. Vi staremo addosso fino a quando non attuerete una soluzione degna per il lavoro salubre ed efficiente degli operatori dei servizi sociali. Soprattutto da un ottima sindacalista qual è l’assessore Marchesani ci si aspetta altro: una tutela vera dei lavoratori tutti evitando la caccia alle streghe. Appunto fatti e non sterili chiacchiere".