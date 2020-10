'InSabbiaMenti', altre lezioni... in riva al mare

Mercoledì 21 ottobre il litorale di Vasto Marina torna ad animarsi di studenti per una nuova esperienza nell'ambito del progetto 'InSabbiaMenti', lezioni al mare, promosso dal Consorzio 'Vivere Vasto Marina'.

Gli ospiti, in linea con il target del progetto, saranno: i piccoli alunni della classe 4^ Primaria della Nuova Direzione Didattica di Vasto, diretta dalla dott.ssa Concetta delle Donne, che saranno ospitati presso il lido La Prora di Daniele Romagnoli;

le classi 5^ A e 5^ Primaria dell'Istituto Comprensivo Vasto 1 della dirigente Sandra Di Gregorio, che saranno ospitati rispettivamente presso lo stabilimento balneare Da Mimi della famiglia Molino e presso il Park Hotel Resort della famiglia Iacovitti e qui ci sarà modo di far conoscere agli studenti il patrimonio ambientale della Riserva Naturale Regionale Vasto Marina;

gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore "E. Mattei" di Vasto, che ha selezionato ragazzi delle classi quinte per un'esperienza a contatto con il nostro mare, sul Trabocco Cungarelle grazie alla disponibilità del dirigente Nino Fuiano.

Nella sessione pomeridiana spazio agli allievi della 5^ C della Scuola Primaria "G. Spataro" di Vasto, presso Da Mimi. Sarà presente il prof. Davide Aquilano che spiegherà i reperti archeologici del Porto Sommerso di Vasto Marina e a quelli della Scuola Primaria 'Madonna dell'Asilo' presso La Prora.

"Il progetto - ricorda il presidente Piergiorgio Molino - è nato per iniziativa del nostro Consorzio e ci ha dato modo di scoprire come la nostra città sia capace di fare rete e valorizzare le partnership locali per garantire esperienze in sicurezza ai ragazzi delle scuole vastesi ed in grado di far conoscere le bellezze della nostra costa ai tanti giornalisti italiani e corrispondenti di tv straniere, che anche oggi saranno presenti per filmare il nostro modo di vivere la scuola ai tempi del Covid. Un ringraziamento sentito ai soci del Consorzio sempre disponibili ad ospitare i ragazzi, al Comune di Vasto e alle Autolinee Tessitore per la disponibilità dimostrata anche nel mettere a disposizione gli scuolabus, alla Vastarredo, impresa leader nella produzione di banchi scolastici che con grande pazienza ed impegno fornisce l’indispensabile arredamento utile per le lezioni ed ovviamente le scuole, ai docenti ed ai ragazzi che ripagano tutti noi del nostro impegno con i loro sorrisi".