Suor Alessandra Smerilli è tra le candidate di Repubblica a donna del 2020

C’è la vastese Suor Alessandra Smerilli, tra le candidate a donna del 2020. L'iniziativa lanciata dal magazine D - la Repubblica, con l’aiuto dei lettori, selezionerà il nome della donna che quest'anno ha rappresentato al meglio la forza, la determinazione e il talento.

Ecco il link per votare la donna dell’anno 2020

http://ladonnad.repubblica.it/?fbclid=IwAR2IREzZiwx5PYgm0cCLq9OU3nFfxd4HOkRJgHqUIcbcooGzZuj910T5SBA

La descrizione che Repubblica usa per lei:

“Suor Alessandra Smerilli, Economista, 43 anni.

Di Vasto, la suora economista, consigliera dello Stato Vaticano, è in un comitato del Ministero per le Parii Opportunità per elaborare proposte innovative di ripartenza. Nell’ultimo libro, Donna Economia, immagina un futuro rispettoso dell’umanità e dell’ambiente: e più femminile. Nell’anno in cui è mancata un’altra grande religiosa divulgatrice, Suor Germana, potremmo sperare in un passaggio del testimone. Non per trasformarci in Masterchef di micro e macroeconomia, ma almeno per rimediare al nostro pericoloso analfabetismo in materia. “