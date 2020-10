La premiazione alla Paolucci dei Giochi Matematici “Bocconi”

Doppio riconoscimento per l’Istituto Comprensivo n.1 di Vasto, Scuola Secondaria di Primo Grado “Paolucci” e scuola Primaria “Spataro”. Giovedì 15 Ottobre, gli alunni: Menna Giulia, D’Ermilio Leonardo, Salerno Giulia per la categoria C1 e Buda Samuele, Vinci Mattia e Pini Riccardo per la categoria C2, partecipanti ai Giochi Matematici “Bocconi” A.S. 2019/2020, organizzati dal Centro di Ricerca P.ri.st.em dell’Università Bocconi di Milano, sono stati premiati dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Sandra Di Gregorio e dalle Referenti del Progetto, le prof.sse Emanuele Annalisa e Morelli Pia. L’occasione è stata arricchita dalla presenza della troupe di Rai 3 “Quante Storie”, che ha voluto intervistare tutti i vincitori classificati dei giochi matematici, in particolar modo i ragazzi della Primaria “Spataro”, coordinati dalle docenti Lucci Barbara e Cherchi Paola. La Dirigente e tutto lo Staff dell’Istituto Comprensivo n.1 di Vasto, orgogliosi dei risultati raggiunti dai propri studenti, ringraziano la Redazione di Rai 3, per il vivo interesse mostrato verso un progetto tanto amato dalla nostra Scuola e portato avanti con dedizione e passione in tutti questi anni dalle docenti di matematica, che con il loro entusiasmo presentano un approccio diverso alla matematica, più motivante e che sviluppi negli alunni il ragionamento logico. La trasmissione “Quante Storie” andrà in onda nei prossimi giorni del mese di ottobre.