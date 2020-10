E’ Sara Favia la diciassettenne tragicamente scomparsa ieri

La ragazza di 17 anni di Termoli, tragicamente scomparsa ieri dopo un grave incidente stradale sulla Statale 16, a San Salvo Marina è Sara Favia. Insieme alla ragazza viaggiavano altri tre giovani rimasti feriti in maniera non grave. L’incidente di ieri ha riacceso le polemiche riguardo alla viabilità della rotonda a confine tra San Salvo e Montenero di Bisaccia che negli ultimi anni è stata teatro di numerosi sinistri gravi di cui due con esito mortale.

Grande la commozione di tutti coloro che la conoscevano e per tutta la città di Termoli. Sara era una ragazza amata e apprezzata da tutti.

Commovente la lettera che la prof.ssa Simona Fiorelli le dedica.

“Cara Sara ... la notizia improvvisa di ieri mi ha lasciata, incredula, impotente sconvolta! Il mio primo pensiero per Te, per l’interruzione dei tuoi immensi sogni, per i tuoi tanti progetti di vita, poi per i tuoi genitori, per lo sforzo che dovranno fare per sopravvivere, per i parenti, gli amici e per tutti noi, perché la morte di una giovane ragazza di soli 17 anni, colpisce tutta la comunità, ognuno viene toccato nell’affetto, nel senso di impotenza e nel dolore. Una vita che si spegne troppo presto toglie un po’ di futuro e di fiducia a tutti noi! Io voglio ricordarti sempre così come in questa foto, perché così ti ho conosciuta tra i banchi di scuola. Il tuo sorriso e i tuoi occhi meravigliosi riuscivano sempre ad illuminare tutta la classe e portavano gioia ad ognuno di noi! Rimarrai sempre nel mio cuore come tutti i ricordi bellissimi che ho di Te e che custodirò gelosamente. Ti voglio bene Sara, dolce stellina, adesso continua a brillare anche dal cielo come solo tu sapevi fare.

La tua Prof. ssa Simona Fiorelli