Individuare gli alberi di particolare pregio e nuove piantumazioni: ecco gli obiettivi

L’approvazione del regolamento per la tutela del verde pubblico e privato da parte del consiglio comunale segna una decisa inversione di rotta nella gestione del patrimonio verde cittadino, che da ora può avvalersi di un indispensabile strumento di programmazione per rendere la città più sana, inclusiva e attraente.

Si è arrivati a questo importante risultato grazie alla mobilitazione di tantissimi cittadini che nei mesi scorsi hanno sottoscritto la petizione promossa da questo Comitato, il quale si è fatto portavoce di un'esigenza molto sentita in città, cioè quella di tutelare e valorizzare il verde pubblico e privato.

L’auspicio ora è che il regolamento approvato all’unanimità dalla massima assise civica venga puntualmente applicato, vissuto con protagonismo e che non venga meno quella importante funzione di controllo da parte delle autorità preposte.

È quindi importante, ad avviso di questo comitato, adottare una serie di iniziative finalizzate ad informare la cittadinanza sulla sua adozione, il cui contenuto dovrebbe essere adeguatamente diffuso. ad esempio, si suggerisce di inviare copia del regolamento a tutti gli amministratori dei condomini, al fine di informarli sulle finalità e sulle regole a cui attenersi nel caso si rendano necessari abbattimenti o nuove piantumazioni.

Questo comitato, che intende collaborare ai fini della puntuale applicazione del regolamento, continuerà a svolgere un'azione di proposta.

Nello specifico si farà promotore delle seguenti iniziative:

1) monitoraggio sul territorio comunale al fine di individuare alberi di particolare pregio da inserire in un apposito elenco di soggetti da tutelare, come il maestoso tiglio di corso Garibaldi e così come previsto dal regolamento;

2) censimento delle aree urbane dove procedere alla piantumazione di nuove alberature.

Il Comitato cittadino per la tutela e la valorizzazione del verde