Nelle prossime ore il nuovo Dpcm anti-Covid

E' previsto tra domenica e lunedì il nuovo dpcm anti-Covid. E’ quanto previsto dal lungo vertice notturno a Palazzo Chigi. Tra le ipotesi ci sarebbe quella di un coprifuoco dalle 22, evitando un nuovo lockdown. Oggi è previsto l’incontro con le regioni. Da stasera in Lombardia pub e ristoranti chiudono alle 24. In Campania consentite da oggi le lezioni in presenza per gli asili. Ieri in Italia oltre 10mila nuovi contagi su 150mila tamponi e 55 morti, in calo rispetto agli 83 del giorno prima.