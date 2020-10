I ringraziamenti dell’Assessore Anna Bosco verso tutti coloro che hanno collaborato ad effettuare tamponi agli studenti

L’Assessore all'istruzione, Anna Bosco, ringrazia il personale della Asl, la Presidenza del Comprensivo Rossetti-Martella, DSGA, i Referenti Covid, il personale docente e ausiliario e quanti anche al di fuori della Scuola hanno collaborato nella giornata di ieri per effettuare i tamponi agli studenti. “Grazie per lo straordinario impegno profuso, per l’organizzazione attenta e capillare, per il sostegno indispensabile e fattivo. Ma il mio grazie va anche e soprattutto agli studenti della Martella per il loro senso di disciplina e di responsabilità.

La situazione epidemiologica in Italia è diventata più complessa e le scuole, come è noto, sono in prima linea nel condurre questa difficile battaglia.

Sono convinta che solo insieme sarà possibile superare le inevitabili difficoltà di un anno scolastico diverso da tutti gli altri. Ci stiamo preparando da tempo ad affrontare l’emergenza, utilizzando tutti gli strumenti e le misure prescritte ed è nostro dovere garantire il servizio nel più completo rispetto della sicurezza dei docenti, di tutto il personale scolastico, degli studenti e delle loro famiglie. Insieme ce la faremo.”