Santa Maria del Sabato Santo, al via la Visita Pastorale del Vescovo Forte per la Zona di Vasto

Alle ore 18 di oggi, nella Chiesa di Santa Maria del Sabato Santo, avrà luogo la Celebrazione di apertura della Visita Pastorale per la Zona di Vasto, presieduta dall'Arcivescovo Mons. Bruno Forte.

"La Visita Pastorale - dice in merito Don Gianni Sciorra, Vicario Episcopale per Vasto ed il Vastese - è sempre un momento di grazia per tutta la comunità: è il Pastore che viene a visitare il suo popolo. Considerando che la Zona Pastorale di Vasto ricomprende al suo interno, oltre alla nostra Città, anche i Comuni di Cupello, Dogliola, Fresagrandinaria, Lentella, Monteodorisio, San Salvo e Tufillo, si tratta di un evento di grande importanza per tutto il Vastese".