Maria Antonia Del Casale compie 100 anni, gli auguri del sindaco in videochiamata

Auguri a distanza, ma pur sempre pieni di affetto, quelli rivolti questa sera dal sindaco di Vasto, Francesco Menna, in videochiamata alla centenaria Maria Antonia Del Casale.

Per la nonnina vastese, madre di sette figli, è stata organizzata all’ interno della Residenza “Maristella” di Vasto Marina dove è ospitata una festa a cui non hanno potuto partecipare parenti e familiari per le restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus.

Il sindaco Menna non ha voluto perdere l’occasione di salutare l’arzilla Maria Antonia ed ha deciso così attraverso una videochiamata di contattarla.

“Oggi è un giorno bellissimo nonna Maria Antonia - ha detto il primo cittadino - anche se non possiamo festeggiare possiamo farti sentire il nostro calore. Complimenti per l’ambizioso traguardo che hai raggiunto e spero, non appena sarà possibile, di incontrarti per celebrare insieme questa ricorrenza. Una festa quindi per ora solo rimandata nella struttura dove sei in compagnia di un’altra ultracentenaria. Nel corso del mio mandato - ha concluso il sindaco Menna - ho partecipato a tanti compleanni a tre cifre. Un fatto questo che mi dona grande soddisfazione perché dimostra che la nostra città rappresenta il luogo ideale dove vivere in buona salute”.