Morte di Jole Santelli, Marsilio: "Perdo una cara amica e collega"

Marco Marsililo, presidente della Regione Abruzzo, esprime il cordoglio personale e dell'intera Giunta per l'improvvisa scomparsa del presidente della Regione Calabria Jole Santelli con cui in questi mesi ha condiviso l'esperienza di governo delle Regioni e di confronto con il Governo centrale.

"Perdo una cara amica e collega, sono letteralmente travolto da questa terribile notizia", ha detto Marsilio.

La governatrice della Calabria, rappresentante di Forza Italia, avrebbe compiuto 52 anni a dicembre: da tempo era malata di cancro, ma le cause della sua morte sono ancora da accertare. Era stata eletta alla guida della Calabria dopo le elezioni del gennaio 2020, in precedenza era stata deputata per 19 anni, dal 2001 al 2020, e sottosegretaria alla Giustizia e del Lavoro nei Governi Berlusconi e Letta.