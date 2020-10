Il Cerasuolo Nerubè di Jasci & Marchesani ha vinto il “Premio Qualità Italia”

Grande soddisfazione nell’azienda Jasci & Marchesani per il prestigioso riconoscimento ricevuto con il vino Nerubè Cerasuolo D’Abruzzo Doc 2019. Ha vinto il concorso “Premio Qualità Italia” che si è svolta a Milano nell’ambito del Milano Wine Week. Il Premio è organizzato dalla Scuola Etica di Alta Formazione e Perfezionamento “Leonardo”. Sono quattro le cantine abruzzesi vincitrici, oltre a Jasci & Marchesani, anche Cantine Mucci srl con il vino Kubbadì Terre di Chieti IGT Rosso 2011; Società Agricola La.Di. snc con il vino La Quercia, Montepulciano D’Abruzzo DOC 2016;Tenuta Oderisio con il vino Don Panfilo Montepulciano D’Abruzzo DOC 2011.

La consigliera regionale Antonietta La Porta ha rappresentato l’Abruzzo nella Cerimonia di Premiazione del prestigioso concorso enologico. “Sono orgogliosa di aver rappresentato la nostra Regione e di aver premiato le Cantine vincitrici alle quali rinnovo i miei complimenti.” Ha dichiarato la consigliera Antonietta La Porta “L’ Abruzzo è sempre in prima linea con i suoi prodotti e le sue Cantine di qualità. Il settore vitivinicolo rappresenta un volano importante della nostra economia agricola ed ha bisogno di ripartire a pieno dopo il periodo di fermo dovuto alla pandemia. Il Milano Wine Week è il primo grande evento sul vino organizzato nel 2020 dopo il lockdown in una versione diversa che ha puntato molto sulla digitalizzazione e sulla internazionalizzazione. Due elementi fondamentali che rappresentano nuove opportunità ed occasione di crescita nei mercati esteri anche per le nostre aziende.”