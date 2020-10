Schael fa visita al nuovo sindaco di Chieti

Tanti i temi del dibattito nell’incontro di oggi tra il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael e il nuovo sindaco di Chieti, Pietro Diego Ferrara: “Accessibilità delle prestazioni sanitarie, soluzioni possibili per la riqualificazione strutturale dell'ospedale "SS. Annunziata", il punto sull'iter per il nuovo Distretto sanitario di Chieti Scalo.”

In un clima di grande cordialità è stata espressa da parte di entrambi la piena disponibilità a una collaborazione proficua, basata sul confronto leale e ispirata a un comune obiettivo: la tutela della salute dei cittadini.

Il sindaco ha chiesto a Schael un forte impegno sulla riduzione dei tempi di attesa, che rappresentano per i cittadini un tema di importanza primaria, e la definizione del progetto per il nuovo Distretto allo Scalo.

«La pandemia ha rallentato l'iter di numerosi progetti - ha detto il direttore generale della Asl - specie quelli che prevedono una partnership con altri enti, come, appunto, quello del Distretto sanitario con Rete Ferroviaria Italiana, che mette a disposizione i locali della ex stazione. Posso garantire, però, oltre al massimo impegno della nostra Azienda nel portare a compimento l'opera, che l'attesa sarà ripagata da una realizzazione di assoluto valore, perché la città avrà un grande polo sanitario, guadagnandone anche in decoro grazie alla riqualificazione urbanistica che sarà operata nell'area circostante»