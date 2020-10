Tamponi nella Rsa, salgono i contagiati

"Ci sono stati comunicati dal Dipartimento di Prevenzione della Asl 02 Abruzzo altri sedici casi positivi su tamponi eseguiti e riconducibili alla Rsa San Vitale in contrada Stazione e che riguardano nello specifico quindici ospiti e un’operatrice della struttura”.

A dichiararlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca.

Si precisa che tra queste pazienti sette sono residenti a San Salvo mentre le restanti 8 provengono da comuni del Vastese; due di loro sono state ricoverate presso il reparto malattie infettive del presidio ospedaliero di Chieti.

La Asl segnala inoltre che “sono in corso indagini epidemiologiche e che stanno evidenziando contatti stretti per i quali sarà adottata la prescritta misura dell’isolamento fiduciario domiciliare in sorveglianza attiva che verrà comunicato nei prossimi giorni.

Con gli ultimi riscontri è salito in totale a 30 il numero di contagi alla Rsa sansalvese. Nei giorni scorsi era stata comunicato il test positivo al Covid per quattordici persone, otto pazienti e sei operatori della struttura.