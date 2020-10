Nuovo caso di positività al Covid: attività sospese al Tribunale di Vasto

"Purtroppo un nuovo caso di positività al Covid 19 ha coinvolto il nostro Tribunale, pertanto, in via cautelativa, presso il Tribunale di Vasto e presso l'ufficio del Giudice di Pace di Vasto sarà sospesa ogni attività fatta eccezione che per gli adempimenti urgenti e/o in scadenza che saranno gestiti attraverso opportuni presidi".

La comunicazione è dell'avvocato Vittorio Melone, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto. "Confidiamo - aggiunge - che tutto si risolva per il meglio e in tempi che possano essere ricompresi entro questa settimana. Appena il Presidente del Tribunale darà comunicazioni in merito, sarà nostra premura rendere nota ogni decisione.

L'occasione - conclude Melone - è comunque propizia per ricordare a tutti l'importanza dei comportamenti di ciascuno di noi in un momento così delicato, richiamando tutti al dovere di una condotta responsabile e irreprensibile".