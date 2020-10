Misura del Governo per l’acquisto di Pc e Connessioni Internet

Rientra nel Piano Voucher per le famiglie, l’importante misura del Governo per aiutare le famiglie nell’acquisto di pc e connessioni internet. Il bonus Pc e Tablet potrà essere riconosciuto alle famiglie con ISEE fino a 20.000 euro per un importo massimo di 500 euro a partire dal 19 Ottobre 2020, per l’acquisto di dispositivi elettronici come tablet e pc.

Per beneficiarne occorrerà sottoscrivere un abbonamento che preveda l’attivazione di una connessione internet a banda larga, con la prescrizione che sarà destinato solo alle famiglie che attualmente non ne hanno una o che hanno una connessione di velocità inferiore a 30 megabit al secondo.

Per richiedere il bonus è possibile compilare il Modulo messo a disposizione e consegnarlo all’operatore (presso il suo negozio fisico oppure online) accompagnato da un documento di riconoscimento e da una autodichiarazione che attesti il valore dell’Isee. Serve, inoltre, una dichiarazione in cui si sottoscriva che altre persone che abitano nella stessa unità non abbiano già richiesto il bonus.

https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/piano-voucher-fase-i-manuale-operativo-e-documentazione