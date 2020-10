Incidente in moto a Vasto, muore in ospedale dopo tre settimane

Non ce l'ha fatta Roberto Nardone, il 44enne di Termoli ricoverato all'Ospedale 'Santo Spirito' di Pescara a seguito delle gravi lesioni riportate nell'incidentre in moto avvenuto tre settimane fa a Vasto.

L'uomo, il 19 settembre scorso, in sella al suo scooter era finito contro il muro di recinzione di un'abitazione in via Luigi Cardone, al quartiere Sant'Antonio Abate.

Le sue condizioni, dopo gli iniziali soccorsi del personale del 118 ed una prima assistenza al 'San Pio da Pietrelcina'', erano apparse subito preoccupanti ed era stato disposto il trasfertimento a Pescara.