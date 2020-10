Discarica a due passi dall'ingresso di Vasto, operata la bonifica

Adetti della Pulchra Ambiente, su sollecitazione dell'Amministrazione comunale, sono intervenuti in Via Istonia per bonificare una discarica da tempo presente in zona e venuta ancora di più alla luce dopo alcuni interventi sulla vegetazione del posto.

"Condanniamo i comportamenti incivili di chi non rispetta l'ambiente e pensa di poter abbandonare i rifiuti dove capita. In questo caso specifico è stata danneggiata notevolmente l'immagine della città, poiché l'area bonificata si trova in una strada molto trafficata e a pochi metri dalla centrale Piazza Verdi. Non possiamo tollerare questo atteggiamento, ingiusto soprattutto nei confronti di coloro che conferiscono correttamente i rifiuti secondo le regole della raccolta differenziata", hanno sottolineato in una nota il sindaco Francesco Menna e l'assessore alle Politiche ambientali Paola Cianci.