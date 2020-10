Ratificate le variazioni di bilancio per i lavori delle scuole “Rossetti” e “Martella”

Nell’ultimo Consiglio Comunale di Vasto si sono ratificate le variazioni di bilancio adottate dalla Giunta Comunale per i lavori di adeguamento e sistemazione della scuola Secondaria di Primo Grado “G. Rossetti” e della Primaria “L. Martella”. Il Sindaco Francesco Menna e l’Assessore alle politiche Scolastiche, Anna Bosco hanno spiegato che i 70.000,00 euro per i lavori di miglioramento strutturale della Scuola Primaria “Luigi Martella” affidati all’Impresa di Bernando Giuseppe di Basciano si sono sommati ai 550.000,00 del finanziamento MIUR. Inoltre, in corso d’opera sono emerse circostanze impreviste ed imprevedibili dovute all’emergenza Covid-19, che hanno comportato ulteriori ed indifferibili spese, non coperte dal finanziamento MIUR, né da fondi regionali per l’edilizia scolastica. Inoltre, altri 30.000,00 euro sono stati stanziati per la Scuola Media “Rossetti”, a completamento dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio di circa 30.0000,00 euro, per maggiori oneri di spesa, indispensabili per la riapertura della Scuola.