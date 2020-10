Gianlorenzo Molino:” Non conosciamo ancora il testo definitivo del Regolamento del Verde Urbano”

Dopo 13 anni dalla prima proposta, la città del Vasto ha un Regolamento del Verde Urbano, approvato ieri in Consiglio Comunale, all’unanimità. Gianlorenzo Molino dice che “Non si conosce ancora il testo definitivo, che è stato modificato nel corso del consiglio comunale che ha portato all'approvazione. La speranza è che non ci siano state modifiche sostanziali.”

Un risultato non scontato, ma dice Molino “è oggettivamente difficile ignorare 1500 cittadini che chiedono qualcosa.”

Tanti i ringraziamenti. “Grazie a chi ha dato il proprio nome a questa richiesta, a chi ha prima proposto il regolamento e poi per tanti anni non se ne è dimenticato a chi ha contribuito con sincerità al raggiungimento di questo obiettivo.”

“Ora il regolamento diventi uno strumento di lavoro per trasformare progressivamente questa città.”

Luigi Cinquina commenta dicendo che” a prescindere dalle poche modifiche apportate che dobbiamo verificare, il documento nella sostanza rappresenta un segnale di civiltà. Chi ne conosce i contenuti sorveglierà anche per la sua corretta applicazione. Gli interventi distruttivi sul verde pubblico, ingiustificati ed inqualificabili in tutti questi anni, avranno da oggi in poi una disciplina scritta ed approvata a tutela della qualità ambientale e del miglioramento della vivibilità urbana per trasformare progressivamente questa città.”