Troppi ragazzi in centro senza mascherina

La preoccupazione per la pandemia Covid che proprio in Autunno sta incrementando il numero di positivi anche in Abruzzo, porta a delle considerazioni, soprattutto nel fine settimana nel centro storico di Vasto. Sui social si segnala la presenza di centinaia di giovani, “tutti indistintamente senza mascherina”. Ci si chiede cosa si aspetti per intervenire, considerando che è ancora presente un’ordinanza che

impone il distanziamento e l'obbligo della mascherina dalle 18 sino alle sei del mattino.