Il senso della Solidarietà nell’Enciclica “Fratelli Tutti” di Papa Francesco

“Fratelli tutti” è la nuova lettera enciclica di Papa Francesco, firmata ad Assisi, che il pontefice rivolge “a tutti i fratelli e le sorelle”, con l’intento di “far rinascere un’aspirazione mondiale alla fraternità». La dedica «a tutte le persone di buona volontà, al di là delle loro convinzioni religiose» è «uno spazio di riflessione sulla fraternità universale».

Molto importante sono le riflessioni del Santo Padre sul concetto di Solidarietà.

“Solidarietà è una parola che non sempre piace; direi che alcune volte l’abbiamo trasformata in una cattiva parola, non si può dire; ma è una parola che esprime molto più che alcuni atti di generosità sporadici. È pensare e agire in termini di comunità, di priorità della vita di tutti sull’appropriazione dei beni da parte di alcuni. È anche lottare contro le cause strutturali della povertà, la disuguaglianza, la mancanza di lavoro, della terra e della casa, la negazione dei diritti sociali e lavorativi. È far fronte agli effetti distruttori dell’Impero del denaro. La solidarietà, intesa nel suo senso più profondo, è un modo di fare la storia, ed è questo che fanno i movimenti popolari».

Papa Francesco (da Enciclica “Fratelli Tutti”