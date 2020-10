Taglio del nastro al nuovo info point del Movimento Cinque Stelle di Vasto

Il Movimento Cinque Stelle di Vasto ha inaugurato il nuovo info point in Corso Mazzini 145.

E’ stato un momento di festa, insieme ai tanti amici, attivisti, portavoce e cittadini. L’Info Point sarà uno spazio aperto e a disposizione di tutti per confrontarsi insieme, ascoltare i problemi del territorio e lavorare per cercare soluzioni concrete. La Deputata del Movimento Cinque Stelle, Carmela Agrippa, ha detto che sarà “uno spazio per la condivisione di nuove idee e progetti per il bene del paese. Uno spazio aperto dove potersi confrontare ed un presidio di trasparenza ed informazione in cui far nascere iniziative per i cittadini e il territorio. Un luogo dove dar vita a nuove idee che possano contribuire a cambiare il nostro Paese. Il nuovo locale sarà aperto a chiunque intenda dare il proprio contributo alla vita sociale e politica della città di Vasto e lavorare anche a progetti di più ampio respiro.”