Via Valloncello, a breve l'istituzione del senso unico

In Via Valloncello sarà istituito a breve il senso unico di marcia "al fine di migliorare e garantire - si legge in una nota diramata da palazzo di città - gli standard di sicurezza attraverso un transito veicolare adeguato alle caratteristiche delle strada. Il tratto interessato è quello compreso dall’intersezione di via Madonna dell’Asilo alla Circonvallazione Istoniense".

“Le motivazioni che hanno indotto a questa scelta - spiegano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Polizia Locale Luigi Marcello - derivano dal fatto che quel tratto di strada evidenzia particolari criticità soprattutto in corrispondenza dell’intersezione con Via Madonna dell’Asilo, poiché sia la visibilità che l’esigua larghezza dell’incrocio non consentono una adeguata manovra di svolta nelle rispettive direzioni di marcia in condizioni di sicurezza”.

Diversi gli incidenti registrati in quel punto, compreso quello che determinò la scomparsa del dott. Roberto Buzzelli, primario del reparto di Otorino dell'Ospedale 'San Pio da Pietrelcina' di Vasto.