Cinghiali sull'Histoniense, a due passi dall'abitato

Continuano gli avvistamenti dei cinghiali per le strade di Vasto.

Questa volta un ragazzo della Protezione Civile si è ritrovato a dover far attraversare un gruppo lungo la Circonvallazione Histoniense, all'altezza della Chiesa di San Marco.

L'avvistamento, con tanto di video, è stato fatto nelle prime ore serali di giovedì 1 ottobre, quando il ragazzo si è visto attraversare tre cinghiali seguiti da un altro, come se fossero normali pedoni. Sono poi rimasti sul marcapiede, per degustare l'erba lì presente.

Questi animali stanno sempre più invadendo le zone di Vasto, rendendo difficile la viabilità e non solo. In questo caso i residenti delle palazzine che si trovano vicino la Chiesa sono preoccupati per gli "strani" incontri serali, magari mentre scendono a buttare la spazzatura.