Si presenta il nuovo Questore di Chieti Annino Gargano: "Vasto e Lanciano capisaldi"

Si è presentato oggi il nuovo questore di Chieti, Annino Gargano, 55 anni, fino a pochi giorni fa questore di Vibo Valentia.

Gargano, originario di Amalfi, prende il posto di Ruggiero Borzacchiello.

Nella sua carriera è stato fra l'altro dirigente della Squadra Mobile a Parma, Lucca, Lecce, dove ha diretto anche la Divisione immigrazione, Genova, Bari. Promosso dirigente superiore, ha diretto il Servizio ispettivo e di controllo a Roma, quindi è stato nominato questore di Vibo Valentia.

''Chieti e provincia tutti mi dicono essere un territorio fatto di gente operosa, seria, che lavora, che ha il rispetto delle istituzioni e delle leggi ma mai abbassare la guardia. La mia - ha detto Gargano - sarà un'attenzione a 360 gradi ad ogni forma di criminalità, molta attenzione anche ai reati di genere quindi nei confronti delle fasce deboli, degli anziani, delle donne, dei soggetti che o per disabilità o per diseguaglianze sociali o per diversità rispetto ad altri, potessero essere oggetto di attenzioni criminali''.

Quanto a Lanciano e Vasto, Gargano li ha definiti ''due capisaldi della Questura con due Commissariati che entro dicembre vedranno un incremento di personale già previsto, territori per i quali occorre ancora di più che questa attenzione sia massima con attività e servizi di prevenzione ma soprattutto con i servizi di investigazione vista la contiguità territoriale con realtà criminali molto importanti.

Sul Vastese - ha detto ancora il questore - ci sarà massima attenzione sul solco di quanto già fatto dal mio predecessore a 360 gradi, un'azione volta a contrastare ogni forma di illegalità attraverso prevenzione e investigazione. Cercherò di essere il questore di tutta la provincia, di tutti i comuni, da quelli montani a quelli costieri, con un'attenzione massima per tutte le forme di criminalità".