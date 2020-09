Sabato 3 ottobre apre l’infopoint del Movimento Cinque Stelle di Vasto

Sabato 3 ottobre 2020, alle ore 18, sarà inaugurato, a Corso Mazzini 145, l'infopoint M5S di Vasto. Sarà uno spazio aperto dove potersi confrontare ed un presidio di trasparenza ed informazione in cui far nascere iniziative per i cittadini e il territorio. Un luogo dove dar vita a nuove idee che possano contribuire a cambiare il nostro Paese. Il nuovo locale sarà aperto a chiunque intenda dare il proprio contributo alla vita sociale e politica della città di Vasto e lavorare anche a progetti di più ampio respiro. Un'opportunità per continuare a coinvolgere i cittadini che intendono condividere la propria idea di comunità e di Paese.