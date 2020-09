Alessio e Christian 'testimonial': fondamentale l'uso della mascherina

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il Comitato Civico “L’Arcobaleno” ha inteso lanciare una campagna di sensibilizzazione dei ragazzi all’uso della mascherina, anche al di fuori dell’orario scolastico, in quanto ha constatato moltissimi assembramenti degli stessi.

Ovviamente, l’appello è rivolto non solo ai ragazzi ma anche ai genitori, i quali dovrebbero controllare e verificare l’utilizzo delle mascherine ed il rispetto delle regole sulle distanze da parte dei loro figli.

I contagi che si sono verificati da ultimo nelle scuole che da un lato non devono creare allarmismo, dall’altro devono far sì che tutti rispettino rigorosamente le regole fondamentali, indispensabili per evitare l’ulteriore propagarsi di questo insidiosissimo virus. Solo con comportamenti responsabili e rispettando rigorosamente le poche regole che ci sono state impartite, possiamo vincere questa guerra subdola.

Il Comitato ringrazia i due ragazzi, Alessio e Christian, testimonial di questa campagna, che si sono impegnati a far capire ai loro coetanei l’indispensabilità dell’uso della mascherina.

Avv. Angela Pennetta

Presidente del Comitato civico L’Arcobaleno