Lo Spot Pescara 2020 in pochissimi giorni arriva a oltre 22.000 visualizzazioni

Il progetto “uno Spot per l’Abruzzo, dopo l’emergenza” ha avuto un grandissimo successo con tantissimi autori, registi, videomarker, tecnici e attori. Tra i tanti quello di Valerio Friello ha conquistato in pochissimo giorni più di 22.000 visualizzazioni su Youtube, anche se ha perso al concorso.

https://www.youtube.com/watch?v=l_2iOD-bSHY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Y-P39mvqpGv7OaFCOrZ-pv0WVERyOuAznXABvJOJt_DcZjCxdvVomxUE

L’autore Valerio Friello, ringrazia Alessandra de Nardis e Loredana Monaco per aver contribuito, insieme a lui, alla realizzazione di questo “video/equivoco” per il Comune di Pescara. Ovviamente ringrazia il grande attore Stefano Paradiso, che, dice Valerio, da ora in poi può uscire di casa solo sotto scorta!”

Stefano Paradiso dice che questo video non era voluto, non era previsto, ma dai commenti sul web hanno deciso di continuare a mostrare un territorio pieno di bellezze, che come spesso accade, sono poco apprezzate proprio da chi quel territorio lo vive da sempre. Dice “Speriamo che i nostri occhi "forestieri" possano portarvi anche solo per pochi minuti ad apprezzare quanta bellezza c'è, una bellezza oggettiva, una bellezza che va preservata e conosciuta. “