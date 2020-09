Ohimà Pizza e Meraviglie di Vasto tra le 10 pizzerie eccellenti in Abruzzo 2020

Nella guida delle migliori pizzerie 2020 d’italia è stata inserita la voce Pizzerie Eccellenti 2020. Tra queste c’è Ohimà Pizza e Meraviglie di Vasto, tra le 10 pizzerie eccellenti in Abruzzo.

Ecco l’elenco delle migliori pizzerie d’Abruzzo:



Bufala D.O.C. – Chieti



Carpe Diem “Diversamente Pizza” – Montesilvano (PE)



Don Franchino – Castelnuovo Vomano (TE)



FràGranze – Orsogna (CH)



La Pizzeria New Sporting – Montesilvano (PE)



Ohimà Pizza e Meraviglie – Vasto (CH)



Passeri in Centro – Pescara



Pizzeria Napule è – Lanciano (CH)



Pizzeria Spicchi d’Autore – Giulianova (TE)



Ristorante Pizzeria Le Maschere – Tollo (CH)

Cambia il panorama della pizza in Italia, con un costante aumento della qualità. Cresce la professionalità, la ricerca delle buone materie prime, si apportano innovazioni. Un trend in costante crescita che, anche in un momento difficile come questo, non si è fermato.

Ohimà Pizza e Meraviglie è nella Guide to the Best Pizzerias in the word, con questo commento: “Il “format” è quello delle nuove pizzerie di stile napoletano, cioè ampi e moderni spazi ben illuminati, arredamento pratico, funzionale e suddivisibile alla bisogna, e separazione fisica delle aree di lavoro (pizza e fritti), sempre però rigidamente a vista. Per quanto riguarda quel che esce dal forno (rigorosamente a legna), per impasto e cotture siamo decisamente in Campania, quindi, morso morbido ma non cedevole, e cornicione mediamente alto, quest’ultimo con stuzzicanti tracce di piccole croccantezze. Gli ingredienti della farcitura, in un contesto generale di buona qualità dei prodotti, si spazia tra Abruzzo e Campania con accostamenti ben indovinati, e in qualche caso degni di nota. Buoni per qualità e tecnica di esecuzione anche i fritti, che guardano quasi esclusivamente alla Campania. Servizio simpatico e piacevolmente informale, ma con qualche attimo di affanno il sabato sera, e nei giorni di “pienone”.