Riunione all’aperto per l’associazione Alzheimer Vasto

Malgrado le difficoltà del periodo, riprendono le attività anche nel volontariato. L’associazione Alzheimer di Vasto presieduta da Maria Teresa del Gesso, si è incontrata all’aperto nei giorni scorsi, per l’organizzazione della ripresa delle attività.

C’è la necessità di trovare luoghi adatti per ritrovarsi in tempi di Coronavirus, anche all’aperto ma con copertura per gli importanti progetti dell’associazione nel territorio.