Riaprono le scuole: "Finalmente!"

Dopo la chiusura forzata, causata dall’emergenza sanitaria, per i nostri figli è finalmente tornata a suonare la campanella del primo giorno di scuola.

Questo avvenimento, che sembrava quasi irrealizzabile, ci riporta ad una normalità che oggettivamente è mancata, anche se sappiamo bene che sarà un anno scolastico particolare e che saremo chiamati a fare degli sforzi maggiori per far sì che tutto proceda per il meglio.

Nei mesi estivi l’Amministrazione Comunale, in una vera corsa contro il tempo, ha lavorato duramente al fianco degli Istituti Comprensivi per fare in modo che tutto fosse pronto per la riapertura, e così è stato.

Per questo desidero ringraziare pubblicamente gli uffici competenti, gli operatori del Comune, i Dirigenti, il personale della scuola e le ditte incaricate di effettuare i lavori di adeguamento dei plessi scolastici.

Desidero inoltre rivolgere un ringraziamento particolare alla Dott.ssa Anna Bosco, Assessore alla Pubblica Istruzione, che è riuscita a raggiungere tutti gli obiettivi per la riapertura.

Un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura a tutti gli alunni, ai loro genitori, ai miei colleghi insegnanti e a tutto il personale della scuola!

Genitore/docente Prof. Roberto Laccetti