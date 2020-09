Giornate europee del Patrimonio 2020

Le Giornate Europee del Patrimonio sono ogni anno un appuntamento di condivisione del patrimonio culturale comune e di consapevolezza del valore della cultura per la vita di ogni cittadino e per la crescita della comunità sociale. Si tratta dell'evento culturale partecipativo di maggiore portata in Europa. L'iniziativa è stata lanciata nel 1981 dal Consiglio d'Europa e nel 1999 è diventata un'azione comune in collaborazione con l'Unione europea.

Un appuntamento ormai fisso promosso dal Ministero per i Beni e le Attività culturali per riaffermare la centralità del patrimonio culturale e del suo valore storico, artistico, identitario .

Quest’anno lo slogan prescelto è “Imparare per la vita” , una riflessione sull’importanza del sapere tradizionale trasmesso nella moderna società.

Tre le iniziative a Vasto.

I Musei civici di Palazzo d’Avalos aderiscono all’iniziativa con l’apertura straordinaria sabato 26 settembre dalle 21:00 alle 24:00 al costo simbolico di 1€ e domenica 27 con due tour guidati alle 17.30 e alle 18.30 che vogliono proprio sottolineare la profonda relazione di appartenenza di quadri, reperti, collezioni alla comunità che ritrova nelle sale dei musei la propria storia e dove turisti e visitatori possono imparare a conoscere e ad apprezzare il nostro territorio

http://www.museipalazzodavalos.it/wordpress/?p=2041

Sabato 26 invece è possibile prenotare la visita guidata alle Terme Romane dalle ore 20,00/23,00 tel. 0873 366883- 3669615634

La Pro Loco città del Vasto organizza sempre nel prossimo weekend due convegni. Sabato 26 settembre "Memoria di artisti" Nicola Palizzi conversazione dell'arch. Antonio Menna e Domenica 27 settembre "I luoghi del patrimonio culturale. Gli archivi ecclesiastici" conversazioni di Paolo Calvano, modera il presidente Pro Loco Città del Vasto Mercurio Saraceni, conclusioni del prof. Luigi Murolo. Entrambi gli incontri si terranno alle 18,30 presso la sala Giovanni XXIIII.