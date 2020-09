Contributi regionali alle famiglie per grave patologia oncologica o trapianto

Il 30 settembre scade il termine per la presentazione delle istanze per l’accesso ai contributi economici in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto, residenti nei comuni della Regione Abruzzo.

Le istanze devono essere presentate alla Regione Abruzzo - DIPARTIMENTO Lavoro- Sociale-SERVIZIO TUTELA SOCIALE e FAMIGLIA mediante posta elettronica al seguente indirizzo: dpf013@regione.abruzzo.it.

http://www.abruzzosociale.it/site/main/post/211