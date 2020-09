Referendum costituzionale, affermazione del 'Sì' a Vasto con il 76 per cento

Vittoria del 'Sì' al Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 per la riduzione del numero dei parlamentari anche a Vasto.

Il riscontro finale è del 76,08 per cento, a favore del 'No' il 23,92.

In città, complessivamente, si sono recati alle urne 15.096 cittadini, pari al 46,25 per cento degli aventi diritto.

In Provincia di Chieti i 'Sì' si attestano al 75,36 per cento, i 'No' al 24,64.

Per quanto riguarda la Regione Abruzzo, 'Sì' al 73,76 per cento, 'No' al 26,24.