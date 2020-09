Giovanissimi aggrediti alla Villa, indagini in corso

Indagano le forze dell'ordine, la Polizia in particolare, sull'episodio dell'aggressione avvenuta ieri notte alla Villa comunale di Vasto a danno di alcuni giovanissimi.

Per due di loro si è reso necessario il trasferimento al pronto soccorso del 'San Pio da Pietrelcina' ed uno dei due è stato ricoverato a causa del trauma cranico riportato.

Si stanno acquisendo le testimonianze per ricostruire l'accaduto e individuarne i responsabili.

Sul piano amministrativo, intanto, i consiglieri di minoranza di centrodestra e dei movimenti civici Suriani, Prospero, Giangiacomo, D'Alessandro, Cappa, Laudazi e D'Elisa, puntano l'indice contro la carenza di videosorveglianza alla Villa.

"Non possiamo che censurare l’aggressione ai danni di minori avvenuta la scorsa notte presso la Villa Comunale. Nel contempo, aspettando che il completamento delle indagini da parte delle forze dell’ordine assicuri gli autori alla giustizia, non possiamo che richiedere, nuovamente, all'amministrazione comunale, l'attivazione di un sistema di video sorveglianza che avrebbe senza dubbio scongiurato il verificarsi di tali eventi criminosi consentendo, altresì, l'immediata individuazione dei responsabili. La Villa Comunale dovrebbe essere un’oasi di tranquillità e serenità per i nostri figli e i nostri nipoti, ma la “mala gestio”, prima di Lapenna e oggi di Menna, l’hanno resa un luogo sporco e insicuro dove bivaccano perditempo e malintenzionati. Non è possibile non avere un sistema di videosorveglianza adeguato in un Villa comunale aperta tutta la notte! Menna & C. ne prendano contezza e agiscano di conseguenza. Non è la Villa Comunale che vogliamo, non è la Vasto che vogliamo. I Cittadini meritano altro, Vasto merita altro!"