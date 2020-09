Ministro Manfredi: Ripartono le lezioni universitarie, con la mascherina

Ripartono le lezioni universitarie in presenza in tutte le Università. Il ministro dell’Università Gaetano Manfredi precisa che alcune hanno iniziato, la maggior parte riprende lunedì prossimo. Viene privilegiato il modello misto che prevede la presenza in aula per il 50% degli studenti e in contemporanea la didattica a distanza per raggiunger i fuorisede e gli stranieri, ma anche coloro che non sono in grado di seguire le lezioni per vari motivi. Si è cercato di privilegiare le matricole perché hanno bisogno di una guida in più. E’ obbligatorio l'uso della mascherina anche durante le lezioni.

Gli esami universitari da settembre saranno in presenza, ma tanti studenti chiedono di poter fare esami a distanza, molti stanno utilizzando la modalità mista in cui l'allievo può scegliere come fare l'esame.

Non c’è la riduzione delle immatricolazioni e degli iscritti, anche se i dati più precisi si avranno a Ottobre.