L'omaggio al Generale Dalla Chiesa nel centenario della nascita

Omaggio al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, in occasione del centenario della nascita, nella cerimonia organizzata dal Comune dinanzi al cippo che lo ricorda, nell'omonima piazza dove ha sede il Comando dei Carabinieri di Vasto.

Una corona di alloro è stata deposta dal Prefetto di Chieti, Armando Forgione, assieme al sindaco Francesco Menna ed al Generale dell'Arma dei Carabinieri Carlo Cerrina, Comandante della Legione Abruzzo-Molise.

Inoltre, nell’ambito della cerimonia di inaugurazione di Vastophil 2020, in un convegno che voluto celebrare proprio la figura di Dalla Chiesa, il sindaco Menna ha ricevuto dal Generale Cerrina un libro in memoria di un grande servitore dello Stato, esempio da seguire per le istituzioni e per i giovani.

“Un ringraziamento di cuore al Generale ma soprattutto a Vastophil che ha inteso organizzare una grande celebrazione in memoria di un grande uomo”, ha affermato Menna.

Foto di Andrea Marino