'Ambulanti in città', appuntamento da rimandare all'anno prossimo. La richiesta del sindaco

Chiede di annullare l’evento fieristico “Ambulanti in città 2020” in programma domenica 27 settembre in via Giulio Cesare e strade limitrofe in occasione delle festività di San Michele il sindaco di Vasto, Francesco Menna.

Lo fa attraverso una missiva indirizzata a Marisa Tiberio, presidente della sezione di Chieti della Confcommercio, organizzazione di categoria che propone l'appunamentoo.

Una richiesta di annullamento che fa seguito alle criticità nel garantire “le misure di prevenzione attualmente vigenti in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19”.

Senza tralasciare poi “le direttive in materia di distanziamento sociale” nonché “il recente incremento dei casi che ha portato il Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, Dott. D’Amario, a raccomandare il rispetto di ulteriori precauzioni nonché di evitare assembramenti e feste”.

“Il diritto alla salute ed i sacrifici fin qui sopportati lo consigliano. Sono certo che, da persona straordinaria quale sei, saprai prendere la saggia decisione di proiettare al 2021 un appuntamento tanto caro a noi tutti. Sono, altresì, convinto che tale scelta - conclude il sindaco di Vasto - sarà assunta e pienamente compresa da tutti i partecipanti e dagli avventori”.