Il video del format “Chi c’è, c’è”

Giovedì 17 settembre 2020 alle ore 18,30, presso Piazza Diomede di Vasto si è tenuto un dibattito sul Referendum Costituzionale che prevede il taglio dei parlamentari. Il format è stato quello di “Chi c’è, c’è” di Orazio Di Stefano che in quest’occasione ha condotto l’incontro insieme a Rosaria Spagnuolo e Michele Daniele di Histonium e San Salvo.net.

Hanno partecipato evidenziando le ragioni del Si e del No: Dina Carinci, Gabriele Marchese, Fabio Giangiacomo, Gabriele Barisano e Francesco Del Viscio.

Sia il gruppo del Si che quello del No hanno avuto lo stesso tempo per evidenziare le proprie motivazioni. Hanno ricordato che questo è un referendum costituzionale, quindi non è previsto quorum. Non importa l’affluenza: se vince il sì la riforma sul taglio dei parlamentari entra in vigore; se vince il no, viene bocciata.

E’ stata una bella occasione per parlare in piazza, tra la gente. Molte le persone presenti e ci sono stati anche degli interventi.

Potrebbe essere utile ripetere un “Chi c’è, c’è” in piazza per altri argomenti, per mettere al centro della discussione, in mezzo alla gente, le tematiche più importanti.

Riprese di Vitalina Del Nero