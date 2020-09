Consiglio Abruzzo: contro soppressione 4 tribunali minori proposta una nuova organizzazione

Il Consiglio regionale scende in campo a sostegno dei cosiddetti "Tribunali minori", la cui soppressione prevista dalla riforma, è stata prorogata al febbraio del 2022.

L'Assemblea legislativa abruzzese ha approvato all'unanimità la proposta di progetto di legge da inviare alle Camere sulla "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero". Il provvedimento mira a superare la soppressione dei cosiddetti "tribunali minori" che in Abruzzo sono Avezzano e Sulmona in provincia dell'Aquila e Vasto e Lanciano, in provincia di Chieti.

Nel documentoviene previsto l'impegno "che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano a carico del bilancio della Regione".