Lo psicoterapeuta Fabio Cieri organizza giovedì 17 settembre 2020 alle ore 21,00 un incontro “Emozioni in Scena” “Se tutto fosse perfetto, non impareresti mai e non cresceresti mai”. E’ un viaggio esplorativo nel proprio mondo interno, atto a riconfigurare la visione di sé e del mondo, avendo la possibilità di far esplorare le conflittualità intrapsichiche.

Permettendo ad ognuno di trascendere le proprie fissità e di sperimentare nuove forme di senso.Uno spazio di pura espressione di sè, per esprimere, metaforizzando, le proprie istanze interne, con lo sguardo dell’altro, a fare da specchio riflessivo.

Nel rispetto delle norme di sicurezza di questo periodo di emergenza.

Info e prenotazioni fabiocieri@gmail.com, 3200568110