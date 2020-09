La regione Abruzzo donerà 93mila mascherine per gli studenti abruzzesi

Sono oltre 93mila le mascherine che la Regione Abruzzo, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale donerà alle 450 scuole abruzzesi per gli alunni delle primarie e secondarie di primo grado.

Si prevede un rientro in sicurezza per gli studenti abruzzesi che il 24 settembre, al ritorno a scuola troveranno mascherine chirurgiche, certificate, lavabili per almeno 20 volte, distribuite dai volontari della Protezione civile regionale. Sono state prodotte dalla ditta De Thomas s.r.l. con il brand Alesina Mask, un brand accattivante che le renderà meno antipatiche nell'indossarle, frutto di una gara aggiudicata attraverso una procedura molto attenta rispetto alle direttive dell'Istituto superiore della sanità.

“Le mascherine”, dice il Presidente Marco Marsilio, “sono un nostro piccolo contributo per mettere le famiglie nella condizione di mandare i propri figli a scuola in tranquillità”.Un segnale di presenza e vicinanza della Regione Abruzzo ma, soprattutto, di attenzione per la salute dei ragazzi in un contesto così delicato.