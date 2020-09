Angelita Napoleone, una docente con la passione per la poesia

Con grande piacere presento ai lettori di Histonium.net, le due raccolte di poesie della docente e collega Angelita Napoleone: "Il mio cuore canta" e "Desidero sognare".

Maestra Angelita come è nata la tua passione per la poesia? "La mia passione per la poesia è nata un giorno in cui mi sono chiesta cosa avrei lasciato di bello e prezioso ai miei figli quando non ci sarei stata più. E così è nata la cosa, infatti la prima poesia che ho scritto è dedicata proprio a loro."

Cosa rappresenta per te la poesia e quali temi ti hanno ispirato? "La poesia per me è un parlare con il linguaggio delle emozioni e dei sentimenti. Devo riconoscere che mi viene facile, cogliere nelle cose più semplici, una bellezza più profonda e un loro significato. I temi che mi hanno ispirato sono la natura, le persone tra cui gli anziani, la fede, la paura, le gioie delle piccole cose ecc..."

Cosa speri di trasmettere con queste tue due raccolte ai tuoi alunni? "Ho un desiderio che porto nel cuore: ovvero che i miei alunni imparino ad amare la poesia per ascoltarla, leggerla e perché no diventare loro stessi scrittori."

Per chi fosse interessato, le due raccolte sono disponibili presso le cartolerie Sorgente e Multimania.