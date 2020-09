Riapre la scuola del Teatro Studio

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Stefano Angelucci Marino è pronto a riaprire a ottobre 2020 la sua Scuola di Teatro del Teatro Studio. Dice che sicuramente sarà complicato con le distanze, le mascherine, le sanificazioni, ma al tempo stesso sarà bellissimo. “Tornare a fare teatro con i ragazzi di Vasto e Lanciano riempie di senso la nostra azione artistica. I giovanissimi non fanno calcoli, non bluffano, non vivono di piccolezze, hanno cuore e strategia, grandi sogni, chiedono di fare teatro, di vedere teatro. Loro ci sono davvero, e noi con loro vogliamo stare”.