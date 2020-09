Parcheggio fotovoltaico ancora al buio, nuova protesta

E' ancora al buio il parcheggio fotovoltaico di via dei Conti Ricci: "L’impianto di illuminazione - scrivono in una nota i consiglieri comunali Vincenzo Suriani e Francesco Prospero (Fratelli d'Italia) risulta essere spento da oltre un anno nonostante gli impegni assunti dall’amministrazione comunale, con la risposta alla nostra precedente interrogazione di ottobre 2019, nei confronti del Consiglio comunale e dei cittadini vastesi.

I due esponenti di minoranza tornano a chiedere 'lumi' al sindaco Menna: “Il parcheggio situato nel centro abitato e in prossimità del Palazzetto dello Sport e della Piscina Comunale rappresenta un’opera indispensabile per il posteggio delle auto reso difficoltoso e pericoloso dal mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione, soprattutto nella ormai prossima stagione invernale, quando le ore di luce sono ridotte”. Secondo Prospero e Suriani “è necessario, per la sicurezza dei residenti, degli automobilisti, dei fruitori degli impianti sportivi posti nelle vicinanze del parcheggio e di quanti transitano a piedi in quella zona, ripristinare l’illuminazione inspiegabilmente spenta da oltre un anno. Non è possibile che l’amministrazione Menna non sia capace di risolvere nemmeno questo banale problema.

A tal fine abbiamo presentato un’interrogazione per chiedere, nuovamente all'amministrazione a chi competa il ripristino dell’illuminazione e cosa ha fatto e/o intende fare per perseguire tale scopo. Siamo pronti a scommettere - concludono ironicamente - che Menna, affiancato dall’astro nascente della politica vastese Giuseppe Forte, anche in questo caso incolperanno la Regione della loro inconcludenza. Tanto ormai lo sappiamo, per Menna e Forte, da un anno e mezzo a questa parte, anche se piove la colpa è della Regione”.